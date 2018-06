Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA55973N1069 Magnum Goldcorp Inc. 13.06.2018 CA55973N3040 Magnum Goldcorp Inc. 14.06.2018 Tausch 4:1

CA1381172057 Cantex Mine Development Corp. 13.06.2018 CA1381173048 Cantex Mine Development Corp. 14.06.2018 Tausch 10:1