Mainz (ots) - Donnerstag, 14. Juni 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



WM-Wetten und Tippspiele - Legal oder illegal? Taglilien - Staude des Jahres - Anja Koenzen gibt Pflanzen-Tipps Wie funktioniert Blutspenden? - Risiken und Alternativen



Gäste im Studio: Adel Tawil, Musiker Mario Basler, Ex-Fußballprofi



Donnerstag, 14. Juni 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



ZDF in Cottbus - Ehrenamtlerin bei der Stadtmission Expedition: Ubstadt-Weiher - Für den Triathlon quer durch Europa WM-Küchenträume -Ludmilas Okraschka



Donnerstag, 14. Juni 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis



Internationales Nato-Manöver - Proben für den Ernstfall Alles fertig zu Putins WM? - Der Countdown läuft NSU-Prozess - Das Urteil rückt näher



Donnerstag, 14. Juni 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Nach Fußballspiel Bein amputiert - Stefan mit Prothese zurück ins Leben



Donnerstag, 14. Juni 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Meghans erster Solo-Auftritt - Termin mit der Queen Brigitte Grothum in Bad Hersfeld - Proben für "Shakespeare in Love" Start der Fußball-WM - Promis fiebern mit



Donnerstag, 14. Juni 2018, 22.15 Uhr



maybrit illner Thema: Trumps neue Weltordnung - Feinde umarmen, Freunde verlassen?



Gäste: Sigmar Gabriel, SPD - MdB, früherer Bundesaußenminister Alexander Graf Lambsdorff, FDP - Stellv. Fraktionsvorsitzender Nataly Jung-Hwa Han - Vorsitzende Korea-Verband e.V. Peter Rough - Politikberater, Trump-Unterstützer Constanze Stelzenmüller - Politikwissenschaftlerin



So geht Weltpolitik à la Donald Trump: Per Twitter lässt er die gemeinsame Abschlusserklärung des G7-Gipfels platzen, und wenige Stunden später schüttelt er Nordkoreas Diktator die Hand. Die alten Verbündeten werden getadelt, ehemalige Todfeinde werden geadelt. Donald Trump bricht mit allen Regeln der Diplomatie und mit allen Bündnissen.



Aber was wäre, wenn Donald Trump mit seinen Alleingängen und seinen Sonderwegen sogar Erfolge feierte? Wenn er Korea einem Frieden näher brächte? Bringt Trump die Welt nur in Unordnung, oder kann aus dem Chaos Neues entstehen? Wie wird Europa nun reagieren? Wie soll sich Deutschland verhalten? Mit wem soll es neue Bündnisse schließen?



