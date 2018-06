Unterföhring (ots) -



Sky Cinema HD zeigt den Sci-Fi-Thriller ab 27. Juli - Starbesetzt mit Michael B. Jordan ("Creed - Rocky's Legacy") und Michael Shannon ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers") - Vom Regisseur Ramin Bahrani ("99 Homes - Stadt ohne Gewissen") - Auch auf Abruf mit Sky Go und Sky On Demand sowie Streaming-Dienst Sky Ticket



Die Romanvorlage schrieb Literatur-, die erste Verfilmung von Francois Truffaut Filmgeschichte. Nun hat HBO sich den wegweisenden dystopischen Roman des US-Autors Ray Bradbury vorgeknöpft, der von einer totalitären Welt erzählt, in der Bücher verboten sind. Ein Feuerwehrmann, verkörpert von Shootingstar Michael B. Jordan, legt sich in der Neuinterpretation des Stoffes mit dem System und seinem Vorgesetzten (Michael Shannon) an. Sky Cinema HD zeigt den Sci-Fi-Thriller erstmals am Freitag, den 27. Juli, um 20.15 Uhr. Zudem ist "Fahrenheit 451" in der Originalversion schon jetzt auf Abruf mit Sky Go, Sky On Demand und dem Streaming-Dienst Sky Ticket zu sehen.



Über "Fahrenheit 451":



Die USA in der Zukunft: Nach einem Bürgerkrieg hat das totalitäre Regime fast alle Bücher verboten, es gibt nur noch machtkonforme Literatur im Internet. Der eifrige Feuerwehrmann Guy Montag (Michael B. Jordan) muss tagtäglich Leute aufspüren, die verbotene Bücher besitzen. Ohne Zweifel an seinem Tun zu haben, verbrennt er die Schriften mit seinem Flammenwerfer und bringt die Besitzer vor Gericht. Montag ist überzeugt, dass er damit der Gesellschaft dient und sie schützt. Seine Motivation ist auch, mit seiner Arbeit in die Fußstapfen seines regierungstreuen Vaters zu treten. All das ändert sich, als Montag der Informantin Clarisse (Sofia Boutella, "Atomic Blonde") begegnet, die ihm von der wahren Geschichte der USA erzählt und ihn schließlich dazu bringt, seine Überzeugungen zu hinterfragen. Montag beginnt zu lesen, unterstützt die Rebellen und widersetzt sich den Befehlen seines Captains Beatty (Michael Shannon). Shannon, oscarnominiert für "Nocturnal Animals", arbeitete mit Regisseur Ramin Bahrani schon in dessen gesellschaftskritischen Kinodrama "99 Homes - Stadt ohne Gewissen" zusammen. "Fahrenheit 451" feierte seine Premiere bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes. "The Hollywood Reporter" lobte die hochwertige Produktion und die wichtige Botschaft des Films angesichts aktuell bedrohlicher politischer Entwicklungen in den USA.



Facts:



Originaltitel: Fahrenheit 451, Sci-Fi-Thriller, USA 2018, 101 Min., Regie: Ramin Bahrani. Darsteller: Michael B. Jordan, Michael Shannon, Sofia Boutella, Lilly Singh, Martin Donovan u. a.



Ausstrahlungstermine:



Ab Freitag, 27. Juli, 20.15 Uhr auf Sky Cinema HD, wahlweise auf Deutsch oder Englisch, auch ab Abruf über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand. Die Originalversion ist schon jetzt auf Abruf verfügbar.



