Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Für alle, die dem Finale entgegenfiebern und bereits in der Vorrunde ins Schwitzen kommen, verlost Groupon 7x ein exklusives Unisex-Parfüm als Glücksbringer, das in Kooperation mit der aufstrebenden Berliner Parfümerie Areej kreiert wurde.



- Groupon verlost exklusiv sieben Glücksbringer-Düfte (100 ml) passend zum Auftakt des Sport-Highlights. - Der eigens kreierte Duft "VorSpiel" ist einzigartig, frisch und modern und bezaubert mit einem fruchtigen Touch von grünem Apfel, weißer Rose und Amber. - Das Parfüm gibt jedem Fan den richtigen Riecher.



Spätestens zu großen Turnieren wird aus jedem Fußballmuffel ein echter Fan. Während man ansonsten weniger leidenschaftlich verfolgt, was auf dem Grün passiert, fiebert man diesen Sommer den Partien der Nationalelf sehnsüchtig entgegen. Sommer, Sonne und Fußballfieber garantieren auf jeden Fall eine heiße Stimmung bei den Spielen. Für eine duftige Vorbereitung verlost Groupon sieben exklusive Parfüms.



Glücksbringer und Rituale: Ob Bundestrainer, Mannschaftsspieler oder Fan - niemand ist beim Fußball vor Aberglaube gefeit. Spezielle Routinen sollen für einen positiven Energieschub sorgen. Für alle, die bei den Spielen mitfiebern, gibt es dieses Jahr sogar einen ganz besonderen Talisman, um bei all der Spannung cool zu bleiben. Damit Fans wohlriechend vorbereitet sind, verlost Groupon in Kooperation mit der aufstrebenden Berliner Parfümerie Areej sieben Flakons des eigens kreierten Duftes "VorSpiel". Torgarantie ist leider nicht inklusive, dafür jedoch ein frischer angenehmer Duft beim Anfeuern während der Spiele der Nationalmannschaften.



"VorSpiel" ist ein zeitloser, klassisch und eleganter Duft. Grüner Apfel, Glockenblume, Zeder und Zitrone verfeinern die Kopfnote und schenken dem Duft einen modernen Charakter. Das Herz des Duftes wird durch den Geruch von Bambus, weißer Rose und Jasmin ausbalanciert und in der Basis von Zeder, Amber und Moschus abgerundet. Die Zusammenstellung des Duftes vereinbart Eigenschaften, die jeden Fußball-Moment bereichern. So steigert der Geruch der Zitrone die Aufmerksamkeit, der Duft des grünen Apfels sorgt für belebende Energie und Bambus steht für Ausdauer und Beständigkeit.



Inhaber Ahmad Khalil führt die kreative Parfümerie Areej, die sich auf selbst hergestellte Essenzen und Duftöle spezialisiert, bereits seit 2009. In den Berliner Läden lassen sich auch ganz individuelle Düfte, abgestimmt auf den persönlichen Geschmack, zusammenstellen.



Wer also diesen Sommer das Fußball-Highlight optimal zelebrieren möchte, der kann einfach vom 14.-28. Juni 2018 bei Groupon an dem Gewinnspiel unter https://www.groupon.de/deals/fussballfieber-2018 teilnehmen.



Über Groupon



Groupon (NASDAQ: GRPN) verändert die tägliche Nutzung von lokalen Dienstleistungen durch seinen mobilen und online Marktplatz, auf dem Menschen kulinarische, unterhaltsame und aktionsreiche Erlebnisse sowie großartige Produkte und Reisen finden und mit deutlichem Preisvorteil kaufen können. In Echtzeit können Kunden so das Beste einer Stadt aus den Bereichen lokale Services, Reisen, Shopping und Events entdecken. Groupon definiert neu wie kleine und mittlere Unternehmen Neukunden gewinnen, begeistern und an sich binden können, indem es seinen Partnern individuelle und je nach Bedarf skalierbare Marketing-Kampagnen und Dienstleistungen für ein profitables Wachstum zur Verfügung stellt.



Um Groupons top-bewertete App herunterzuladen, besuchen Sie www.groupon.de/mobile. Erstaunliche und ausgefallene Angebote oder die Anmeldung zu Groupon E-Mails finden Sie auf unserem Online-Marktplatz www.groupon.de. Auf www.groupon.de/merchant können sich Unternemen über unsere Lösungen für Partner und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit informieren.



Über Areej



Die Parfümerie Areej wurde 2009 von Ahmad Khalil gegründet. Das Berliner Unternehmen ist an zwei Standorten in Berlin-Mitte und Neukölln vertreten und hat sich auf selbst hergestellte Essenzen und Duftöle spezialisiert. Zudem können sich Kunden der Parfümerie eigene, individuelle Düfte in den Läden zusammenstellen.



OTS: Groupon GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83457.rss2



Pressekontakt: Antje Pfahl Communications Manager Groupon Deutschland +49-30-31199727 apfahl@groupon.com



PR-Agentur schoesslers GmbH Johanna Marschall +49 172 531 3244 +49 30 555 73 05 12 johanna@schoesslers.com