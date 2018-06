Harald Krüger wurde 1965 in Freiburg geboren und wuchs in Braunschweig auf. Der studierte Maschinenbauingenieur hat es bei BMW in fast drei Jahrzehnten vom Trainee zum CEO gebracht.

Harald Krüger: Ein echter BMW-Insider

Seine Karriere bei BMW begann 1992. Seitdem hat der den bayerischen Autobauer nicht verlassen. 2008 wurde er erstmals Mitglied des Vorstandes und bekleidete dort verschiedene Positionen, bis er im Mai 2015 schließlich Vorsitzender wurde. Für BMW war er sowohl in ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...