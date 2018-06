Werner Baumann wurde 1962 in Krefeld geboren. Seit Mai 2016 hat der Diplom-Kaufmann den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG inne.

Werner Baumann: Für Bayer von Leverkusen in die Welt

Nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Aachen und Köln fing er 1988 bei Bayer in Leverkusen an. Dort hielt es ihn für die kommenden Jahrzehnte. Allerdings blieb er nicht im Rheinland, sondern arbeitete für das global agierende Unternehmen in der ganzen Welt: Zunächst Anfang der ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...