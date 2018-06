Hamburg (ots) -



Personalwechsel im ARD-Studio Stockholm. Christian Stichler, der neue Studioleiter tritt seinen Dienst mit dem Rad an. Der 47-jährige NDR-Journalist fährt die rund 1000 Kilometer lange Strecke ab Hamburg gemeinsam mit dem Kameramann Ronald Schütze (39), der ebenfalls zum 1. Juli seinen Dienst im nördlichsten ARD-Studio beginnt, für das der NDR die Federführung hat.



"Auf dem Rad erlebt man ein Land ganz anders. Man bekommt ein Gefühl für die Entfernungen im Norden. Außerdem führt die Strecke durch das Herz unseres neuen Berichtsgebiets. Einen besseren Einstieg kann man sich nicht wünschen", sagt Christian Stichler. Zugleich ist die Tour aber auch eine echte sportliche Herausforderung. Denn die beiden haben nur maximal fünf Tage Zeit. Das heißt, im Schnitt müssen sie täglich 200 Kilometer zurückgelegen.



Aufbruch für die "Tour de Scandinavia" ist am Freitag, 15. Juni. Die Ankunft in Stockholm soll spätestens am 19. Juni erfolgen. Die Route führt von Hamburg nach Fehmarn. Von dort aus setzen Stichler und Schütze mit Fähre ins dänische Rödby über. Sie queren die Inseln Lolland, Falster und Seeland. Bei Helsingborg geht es über den Öresund nach Schweden und dann noch rund 500 Kilometer quer durch Schweden Richtung Stockholm.



Christian Stichler und Ronald Schütze werden von der Strecke regelmäßig in einem Blog auf www.ndr.de/weltbilder sowie auf Instagram (@weltspiegel_daserste) und Twitter (@ARD_Stockholm) berichten.



Christian Stichler ist passionierter Radfahrer und Triathlet. Er hat Geschichte, Politik und Skandinavistik studiert und beim NDR volontiert, bei Radio Schweden gearbeitet und war von 1997 bis 2000 Redakteur und Reporter beim Radioprogramm NDR Info. Seit 2001 war er in unterschiedlichen Redaktionen des NDR Fernsehens tätig und dabei immer wieder auch als Reporter in Skandinavien unterwegs. Am 1. Juli löst er Dr. Clas Oliver Richter als Studioleiter und Fernsehkorrespondent im ARD-Studio Stockholm ab.



Ronald Schütze (39) wurde beim Norddeutschen Rundfunk zum Mediengestalter Bild und Ton ausgebildet und arbeitet seit 2005 für den NDR. 2012 bis 2015 machte er Station im ARD Studio Peking und fuhr unter anderem mit Ariane Reimers mehrere Tausend Kilometer durch China um Land und Leute besser kennen zu lernen - natürlich per Rad.



