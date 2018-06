VERBUND AG: Aufsichtsrat bestellt Vorstand DGAP-Ad-hoc: VERBUND AG / Schlagwort(e): Personalie VERBUND AG: Aufsichtsrat bestellt Vorstand 13.06.2018 / 16:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der VERBUND AG hat in seiner heutigen Sitzung die Vorstandsmitglieder und deren Funktionsperioden ab 1.1.2019 festgelegt. Dipl.-Ing. Wolfgang Anzengruber wird für weitere 2 Jahre bis zum 31.12.2020 als CEO und Vorsitzender des Vorstands bestellt. Dr. Peter F. Kollmann wird für weitere 3 Jahre bis zum 31.12.2021 mit einer Verlängerungsoption auf 2 weitere Jahre bis 31.12.2023 als CFO bestellt. Als neues Vorstandsmitglied und Stv. Vorsitzender des Vorstands wird Mag. Dr. Michael Strugl für 3 Jahre bis zum 31.12.2021 mit einer Verlängerungsoption auf 2 weitere Jahre bis 31.12.2023 bestellt. Als weiteres neues Mitglied des Vorstands wird Mag. Dr. Achim Kaspar für 3 Jahre bis zum 31.12.2021 mit einer Verlängerungsoption auf 2 weitere Jahre bis 31.12.2023 bestellt. Die Vorstandsmandate von Dr. Johann Sereinig, Stv. Vorsitzender des Vorstands und Dr. Günther Rabensteiner, Mitglied des Vorstands, enden plangemäß am 31.12.2018. Ihre Mandate werden altersbedingt nicht mehr verlängert. Kontakt: Mag. Andreas Wollein Leiter Finanzmanagement, M&A und Investor Relations T.: +43 (0)5 03 13 - 52604 F.: +43 (0)5 03 13 - 52694 mailto:investor-relations@verbund.com 13.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Telefon: 0043-1-53113-52604 Fax: 0043-1-53113-52694 E-Mail: investor-relations@verbund.com Internet: www.verbund.com ISIN: AT0000746409 WKN: 877738 Indizes: ATX Börsen: Auslandsbörse(n) Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 695197 13.06.2018 CET/CEST

ISIN AT0000746409

AXC0236 2018-06-13/16:54