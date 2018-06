Lange Zeit galt, dass Mittelschichtsfamilien sich ein Haus leisten konnten, wenn sie es wirklich wollten. Heute gilt diese Gewissheit nicht mehr - und zeugt von Fehlern in der Wohnungsbau- und Familienpolitik.

Es war nicht weniger als eine Zeitenwende, was der Lobbyverband der Immobilienindustrie ZIA am Dienstag in Berlin verkündete: Laut einer neuen Umfrage denken vier von fünf Bundesbürgern nicht im Traum daran, in den kommenden fünf Jahren eine Immobilie zu erwerben. Zwar sind die verbliebenen mehr als 16 Millionen potenziellen Immobilienkäufer nicht wenige, doch in den Vorjahren waren es offenkundig mehr. "Wohneigentum wird derzeit negativ bewertet", räumt Eva Lohse ein, die für den ZIA in einem neugegründeten Gremium für mehr Neubauten sitzt. In eine ähnliche Richtung deuten Zahlen, die das Wirtschaftsforschungsinstitut IW Köln kürzlich veröffentlicht hat. Demnach kauften 2016 nur 600.000 Haushalte ihre erste Wohnimmobilie, 2013 waren es noch 800.000.

Um diese Zahlen wirklich zu verstehen, muss man sich eines bewusst machen: Nicht einmal die Hälfte der Bundesbürger lebt in den eigenen vier Wänden. Aber 74 Prozent der Deutschen, die zur Miete leben, wünschen sich ein Eigenheim. Das hat die Wohntraumstudie der Interhyp 2016 ergeben. Bislang gaben die meisten davon mit großer Regelmäßigkeit an, sich ihrem Traum vom Eigenheim auch erfüllen zu wollen. Und nun das. Der Traum vom Haus ist offenbar für die meisten Deutschen ausgeträumt - zumindest für die, die noch keine Immobilie haben.

Das liegt vor allem an den explodierenden Kosten. In deutschen Städten sind die Immobilienpreise nach Schätzungen der Bundesbank allein im Jahr 2017 um neun Prozent angestiegen. Boom-Städte wie München oder Hamburg weisen sogar noch höhere Raten auf. Hier haben sich die Preise in den vergangenen Jahren nahezu verdoppelt. Man muss kein Arbeitsmarktexperte sein, um zu wissen, dass die Löhne in Deutschland mit dieser Entwicklung nicht annähernd Schritt halten. Die Lücke zwischen verfügbarem Kapital und Marktpreis wächst also immer weiter - und das trotz der ...

