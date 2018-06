New York - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank an diesem Mittwoch haben die Technologiewerte-Indizes ihre Rekordjagd fortgesetzt. Die Standardaktien an der Wall Street hingegen bewegten sich weiterhin kaum vom Fleck. Das historische Treffen von Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Dienstag hatte zuletzt viele Anleger kalt gelassen.

Der US-Leitindex Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...