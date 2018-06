Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine Weltmeisterschaft ohne Kartoffelchips ist kaum vorstellbar. funny-frisch Chipsfrisch, die beliebteste Kartoffelchips-Marke Deutschlands, feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Gemeinsam mit den Markenbotschaftern und amtierenden Weltmeistern Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski fiebert funny-frisch der Mission Titelverteidigung entgegen und freut sich auf die nächsten 50 Jahre Chipsfrisch-Genuss.



Eine Erfolgsgeschichte geht in die Verlängerung



Die Erfolgsgeschichte begann im Jahr 1968, als mit funny-frisch Chipsfrisch ungarisch ein echter Klassiker geboren wurde, in der unverwechselbaren rot-grünen Verpackungsgestaltung. Heute - 50 Jahre später - sind viele weitere Chipsfrisch Geschmacksrichtungen, wie Oriental, Currywurst Style, Sour Cream & Wild Onion und ganz neu Roasted Paprika dazugekommen. Aber auch die Produktpalette von funny-frisch hat sich seitdem um weitere Produkte, wie Kessel Chips und Ofen Chips, Riffels oder Klassiker wie Salzstangen und Erdnuss Flippies erweitert.



Eine wichtige Basis für den langfristigen Erfolg der Produkte von funny-frisch bilden die sorgfältig ausgewählten Zutaten, wie zum Beispiel die erstklassigen Kartoffeln von Vertragsbauern aus Deutschland. Alle Produkte unterliegen regelmäßig strengen Qualitätskontrollen und genügen höchsten Qualitätsstandards. Unverwechselbar in ihrem Geschmack und ihrer Qualität sind auch die Gewürzmischungen - so werden für die beliebten funny-frisch Chipsfrisch ungarisch nur ungarische Paprika mit durchschnittlich 2.000 Sonnenstunden im Jahr verwendet.



Ein halbes Jahrhundert funny-frisch Chipsfrisch sind Grund genug zu feiern. Aber in diesem Jahr kommt noch ein weiterer hinzu: die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Und über Fußball-Großereignisse freuen sich nicht nur die Fans, sondern auch die Hersteller von Kartoffelchips: So konnte beispielsweise die gesamte Kategorie der Kartoffelchips im Zeitraum rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 von Mai bis Juli ein Absatzwachstum von +7% (1) im Vorjahresvergleich verbuchen - gegenüber dem Turnierzeitraum in 2010 sogar um fast +28% (2).



Fußball und funny-frisch gehören einfach zusammen



Seit 2011 steht der erfolgreiche und beliebte Fußballer Bastian Schweinsteiger als Markenbotschafter bei funny-frisch unter Vertrag und seit letztem Jahr wird er von seinem guten Freund und ehemaligen Mannschaftskollegen Lukas Podolski unterstützt. Das erfahrene Duo steht für Werte, wie Spaß und Lebensfreude und passt so perfekt zur Erfolgsmarke funny-frisch.



Auch in diesem Jahr sind die amtierenden Weltmeister und Markenbotschafter das Gesicht der großen funny-frisch TV-Kampagne. In der Kategorie der Salzigen Snacks ist Intersnack damit weiterhin der größte Mediaspender. Im aktuellen TV-Spot spendiert Bastian Schweinsteiger nicht ganz freiwillig eine Stadionladung Chips. Die Botschaft dabei ist klar: In diesem Fußball-Sommer dürfen Kartoffelchips der Nr. 1 einfach nicht fehlen!



Die loyalsten Fans



Aber funny-frisch Chipsfrisch ungarisch ist nicht nur die beliebteste Kartoffelchips-Sorte Deutschlands. Der Kartoffelchips-Klassiker ist auch das umsatzstärkste Produkt auf dem gesamten deutschen Süßwarenmarkt. Allein 2017 wurden pro Sekunde 2,6 (3) Packungen verkauft. Und die Fans halten Chipsfrisch ungarisch die Treue: So haben Chipsfrisch ungarisch die höchste Wiederkaufsrate aller Süßwaren (4), und ein Drittel aller Käufer sind für mehr als drei Viertel des Absatzvolumens verantwortlich (5). "Ein Blick auf die Marktzahlen beweist, dass wir uns weiterhin auf unsere starken Marken verlassen können. Wir setzen ganz bewusst auf unsere Klassiker im Portfolio, wie zum Beispiel das Produkt funny-frisch Chipsfrisch ungarisch, das in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert - allein zwischen 2010 und 2017 konnten wir mit funny-frisch Chipsfrisch ungarisch den Absatz mehr als verdoppeln", so Roland Stroese, Sprecher der Geschäftsführung bei Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG.



Insgesamt machen Paprika-Sorten, wie funny-frisch Chipsfrisch ungarisch mit einem Anteil von über 55% (6) mehr als die Hälfte des Absatzes von Kartoffelchips auf dem deutschen Markt aus. "Wir als Nr. 1 im Markt tragen zu dieser Entwicklung mit unseren innovativen Neuprodukten, wie funny-frisch Chipsfrisch Roasted Paprika, auch weiter positiv bei. Damit wollen wir weiter an der Spitze bleiben. Den Platz an der Spitze wünschen wir auch unserer Fußballnationalmannschaft für die bevorstehende WM in Russland", sagt Roland Stroese.



1) Nielsen Market Track, Absatz konv., LEH Total, Kartoffelchips, Mai-Juli 2014 vs. 2013 2) Nielsen Market Track, Absatz konv., LEH Total, Kartoffelchips, Mai-Juli 2014 vs. 2010 3) GfK SimIT, 2017 4) GfK SimIT, MAT Nov. 2017 5) GfK SimIT, MAT Sep. 2017 6) Nielsen Market Track, Marktanteil Absatz (Basis TWG), LEH Total, Kartoffelchips, 2017



Über funny-frisch:



Die Marke funny-frisch begeistert seit 1968 die Verbraucher in Deutschland mit ihren einzigartigen Produkten. Das breite Portfolio umfasst neben Chipsfrisch weitere erfolgreiche Produkte wie Kessel Chips, Ofen Chips oder Riffels. Zudem bietet funny-frisch eine breite Auswahl an Snack-Spezialitäten wie die beliebten Erdnuss Flippies, Jumpys oder Ringli sowie gebackene Produkte. Chipsfrisch ungarisch ist das umsatzstärkste Produkt im gesamten Süßwarenmarkt und ist darüber hinaus bereits seit 1968 die beliebteste Sorte im Sortiment von funny-frisch. Seit 2011 ist der erfolgreiche und beliebte Fußballer Bastian Schweinsteiger als Markenbotschafter für funny-frisch präsent und wird ab 2017 von seinem Fußballkollegen Lukas Podolski unterstützt. Weitere Informationen über die Marke funny-frisch finden Sie unter www.funny-frisch.de.



Über Intersnack:



Die Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG ist die Nr.1 im deutschen Markt für Salzige Snacks und hat ihren Hauptsitz in Köln. Als Teil der europaweit tätigen Intersnack Group mit Sitz in Düsseldorf produziert Intersnack an fünf deutschen Produktionsstandorten ein umfassendes Produktportfolio. Das Unternehmen ist heute mit den bekannten Marken funny-frisch, Chio, POM-BÄR und goldfischli erfolgreich am Markt vertreten. Das breite Intersnack Sortiment bietet neben klassischen Kartoffelchips und Erdnussflips eine Vielzahl gebackener Produkte und einzigartiger Snack-Spezialitäten. Bei Intersnack steht nicht nur das stetige Wachstum innerhalb des Stammsortiments im Vordergrund, auch erfolgreiche Innovationen setzen regelmäßig starke Impulse im Markt. Weitere Informationen über Intersnack und seine Marken finden Sie unter www.intersnack.de.



OTS: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39497 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39497.rss2



Pressekontakt: MSL, Anna-Maria Dillinger Otto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 6612456-8341, E-Mail: anna-maria.dillinger@mslgroup.com



MSL, Folke Rega Gerhofstr. 1-3, 20354 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 38107-409, E-Mail: folke.rega@mslgroup.com



Firmenkontakt: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG Saskia Rosendahl, Erna-Scheffler-Str. 3, 51103 Köln Tel.: +49 (0) 221-4894-0, E-Mail: presse@intersnack.de