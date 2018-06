Unterföhring (ots) - - Der Titel der Hamburger Band begleitet musikalisch die Sky Berichterstattung zur FIFA WM 2018



- Revolverheld stellt damit nach der EM 2008 erneut einen Song für ein fußballerisches Großereignis



- Nur mit Sky Q: Sky überträgt insgesamt 25 Begegnungen der FIFA WM 2018 in Russland live in Ultra HD, an allen Turniertagen wird jeweils das Topspiel des Tages



Wenn morgen die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018[TM] in Russland startet, bietet Sky die passende musikalische Begleitung zum Sporthöhepunkt des Jahres. Die Wahl fiel auf die Hamburger Band Revolverheld mit ihrem aktuellen Titel "Immer noch fühlen". Der Song wird während der Berichterstattung von der FIFA WM 2018 auf allen Sky Plattformen präsent sein.



Revolverheld wurde bereits zur Europameisterschaft 2008 vom Deutschen Fußball-Bund nominiert, den offiziellen Nationalmannschafts-Fan-Song als Soundtrack beizusteuern. "Helden 2008"erreichte Platz 2 der deutschen Single-Charts und Revolverheld feierten zusammen mit der Nationalmannschaft am Brandenburger Tor. Seit 2009 unterstützen die Bandmitglieder das Benefiz-Fußballspiel "Kicken mit Herz" zu Gunsten der Kinderherzklinik am UKE Hamburg Eppendorf. Die Bandmitglieder von Revolverheld sind selbst glühende Fußballfans und teilen ihre Leidenschaft für die Nordvereine Hamburger SV und Werder Bremen. Johannes Strate engagiert sich als Botschafter der Initiative "Werder Bewegt" unter anderem für die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz.



Die FIFA WM 2018 mit Sky Q in Ultra HD erleben



Sky Deutschland hat sich die exklusiven Ultra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018 in Russland gesichert und wird an allen Turniertagen jeweils das Topspiel des Tages live in Ultra HD übertragen.



Das Live-Angebot von Sky umfasst unter anderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und weitere ausgewählte Topspiele des Tages, darunter auch vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juli 2018.



Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängig von den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschland freigeschaltet sein, die Sky Q nutzen.



Revolverheld und das aktuelle Album "Zimmer mit Blick" live erleben



Im April veröffentlichten Revolverheld ein neues Album "Zimmer mit Blick", dass wie seine vier Vorgängeralben direkt die Top 10 der Albumcharts enterte. Nach einer Clubtour und Sommer-Open Airs gehen Revolverheld im März 2019 auf ausgedehnte "Zimmer mit Blick" Arena Tournee. Tickets gibt es im bandeigenen Shop auf www.revolverheld.de



Das neue Sky:



Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland