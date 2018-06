Haben Rückseitenfolien Risse, müssen die betroffenen Module getauscht werden. Im vorliegenden Fall streiten Modulhersteller und Rückseitenfolienlieferant, wer dafür verantwortlich ist. Ärger kann es dem Eigentümer dennoch bereiten, so dass er besser auf gute Tests im Vorfeld setzen sollte. Der Fall wird auf dem pv magazine Quality Roundtable auf der Intersolar Europe in München diskutiert. Im Jahr 2012 errichtete der Eigentümer, der anonym bleiben will, eine 60-Kilowatt-Anlage mit Modulen, die auch ungefähr zu dieser Zeit gefertigt wurden. Seitdem erstrecken sich die 264 Module in zehn Reihen ...

