Zürich (ots) - Die Immobilienplattform Crowdhouse sucht einen

neuen strategischen Partner. Laut gut informierten Kreisen

interessieren sich Tamedia und Migros für das rasch wachsende

Startup, das Privatanleger zu Miteigentümern an Immobilien macht.

Ebenfalls im Gespräch sind Banken, Versicherer und

Beteiligungsgesellschaften, allenfalls im Verbund. Nichts ist

entschieden, ein Deal könnte auch erst Ende Jahr über die Bühne

gehen. Offen ist zudem, ob der oder die neuen strategischen Partner

die Mehrheit an Crowdhouse erwerben oder nicht. Crowdhouse, Migros

und Tamedia geben keinen Kommentar ab.



Crowdhouse war vor drei Jahren gegründet worden und beschäftigt

siebzig Mitarbeitende. Laut Präsentationen, die der «Handelszeitung»

vorliegen, rechnet das Unternehmen damit, in drei Jahren über 80

Millionen Franken Umsatz bei einem Ebitda-Gewinn von 37 Millionen

Franken zu machen. Das wäre deutlich mehr als heute. 2017 schrieb

Crowdhouse 3 Millionen Gewinn bei 10 Millionen Umsatz. Bisher wurden

über die Plattform 63 Immobilien gekauft. Das Management prüft, ins

Ausland zu expandieren.



