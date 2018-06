Washington - Das US-Handelsministerium hat Antidumping-Zölle auf spanische Oliven angekündigt. Die Ware werde zwischen knapp 17 und 25,5 Prozent unter Wert verkauft, teilte das Ministerium am Dienstag in einer Entscheidung mit. Die EU-Kommission reagierte am Mittwoch erbost und sprach von einer "schlicht inakzeptablen" Entscheidung.

Es handle sich um eine protektionistische Massnahme gegen ein "erfolgreiches Qualitätsprodukt", das auch bei den US-Konsumenten beliebt sei. Es gebe keine Rechtfertigung für solch eine Entscheidung, ...

