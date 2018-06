Die Bilanzsumme der Deutschen Bank sucht in Deutschland und in Europa sicherlich ihresgleichen. Das Bankhaus weist in ihrer Bilanz mehr als 1 Billion Euro aus. Nicht nur hier wird deutlich, dass die Deutsche Bank ein Big Player ist. Das Unternehmen hat außerdem mehr als zweihundert Tochterunternehmen. Dazu gehört im Übrigen auch die Postbank. Im weltweiten Vergleich ist die Deutsche Bank mit ihrer Bilanzsumme jedoch nur ein mittelgroßer Fisch. Die Bilanzsumme der Industrial & Commercial Bank ... (Johannes Weber)

