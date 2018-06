Vortrag über Porr-Auslandsmärkte. Bevor ich über die stellenweise amüsante Porr-HV berichte, möchte ich quasi als Vorwort noch über den interessanten Vortrag von Thomas Stiegler, Geschäftsführer der Porr Bau GmbH, am 8.5.18 im Wirtschaftsmuseum berichten, er gab einen lebhaften Einblick in das Geschäft vor allem in Katar. Auf mich wirkte er in Auftreten, Sprache, Kleidung und Ausdruck wie Sky du Mont. Es war angenehm, mit ihm zu reden, er hatte auf alle Fragen gute Antworten. Er habe für Porr in 10 Ländern gelebt und gearbeitet, er sei 2016/17 aus Katar zuückgekehrt. Insgesamt 25 Jahre sei er in der Bauindustrie. Wir erfuhren, dass wir nicht zu den Größten gehören wollen, sondern zu den Erfolgreichsten. Mit dem...

