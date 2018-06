Zürich (ots) - Die Schweiz hat eine offene Rechnung mit dem Regime

des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un. «Die Demokratische

Volksrepublik Korea schuldet der Schweiz einen Betrag von 208,9

Millionen Franken», sagt eine Specherin der Schweizerischen

Exportrisikoversicherung (Serv) der «Handelszeitung». Das macht das

Land zum zweitgrössten staatlichen Schuldner der Bundesorganisation.



«Der Ursprung sind verschiedene Schweizer Exporte, die

mehrheitlich in den 1970er Jahren stattgefunden haben und bis heute

unbezahlt sind», so die Serv-Sprecherin. Eine Prognose, wann die

offene Rechnung beglichen wird, könne nicht abgegeben werden, heisst

es.



Immerhin: Nordkorea hat die Schuld anerkannt. Die Schweiz und das

nordostasiatische Land haben vor Jahren ein sogenanntes

Restrukturierungsabkommen geschlossen. Das befreit Nordkorea derzeit

von Rückzahlungen. Dieser Vertrag «wurde und wird regelmässig

erneuert», sagt die Serv-Sprecherin.



