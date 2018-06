Weil die Lebensversicherer wenig Interesse an transparenten Vorsorge-Policen haben, muss die Politik jetzt handeln. Gerichtsurteile helfen nur bedingt - selbst wenn sie vom Bundesgerichtshof kommen.

Beim aktuellen Verfahren am Bundesgerichtshof (BGH) zu den Bewertungsreserven der Lebensversicherer geht es um mehr, als die Versicherten fair zu beteiligen (IV ZR 201/17). Die Transparenz eines der beliebtesten Sparprodukte der Deutschen steht auf dem Spiel. Bisher können Versicherte kaum nachvollziehen, wie der Versicherer ihren Anteil an den Reserven kalkuliert. Noch hat der BGH sein Urteil nicht gefällt, sondern erst für Ende Juni eine Entscheidung angekündigt.. Absehbar ist allerdings, dass der Versicherer in diesem Fall wohl nicht hinreichend begründet hat, warum er den Anteil der Versicherten an den Bewertungsreserven gekürzt hat.

Bisher haben die Gerichte nicht allgemein verbindlich entschieden, was der Versicherer bezüglich des Anteils an den Bewertungsreserven offenlegen muss. Zwar billigt der Bundesgerichtshof (BGH) den Versicherten Auskunftsrechte zu (IV ZR 28/15). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...