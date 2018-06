Zürich (ots) -



Erfolgreiches Standortmarketing benötigt eine klare Strategie -

sowohl bei der wirtschaftlichen Entwicklung eines einzelnen Kantons,

wie auch bei der Vermarktung einer ganzen Wirtschaftsregion. Dies ist

die Bilanz des diesjährigen Sessionsanlasses der

Standortmarketing-Organisation Greater Zurich Area AG (GZA) unter dem

Titel «Standortmarketing im digitalen Zeitalter - wohin geht die

Reise?».



Die Referenten und Gäste gingen der Frage nach, mit welchen

Konzepten Standortmarketing in einer digitalen und sich rasch

wandelnden Welt schlagkräftig und langfristig erfolgreich sein kann.



Brigit Wyss, Volkswirtschaftsdirektorin des Kantons Solothurn und

Stiftungsrätin der Greater Zurich Area, sagte: «Standortmarketing ist

zweifellos eine Verbundaufgabe - und trotzdem muss jeder Kanton eine

eigene, auf seine Stärken ausgerichtete Standortstrategie fahren.» So

wolle sich der Kanton Solothurn gesamtheitlich als attraktiver

Investitions- und Lebensstandort entwickeln. Neben harten Faktoren

wie Arbeitskräftepotenzial, Infrastruktur oder Steuern flössen auch

Themen wie Lebens- und Wohnqualität sowie Bildungs- und

Freizeitangebote in die Standortstrategie ein.



Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der

Fachhochschule Nordwestschweiz und Privatdozent an der Universität

St. Gallen, führte aus, was es braucht, damit eine Region wie der

Wirtschaftsraum Zürich im internationalen Vergleich attraktiv bleibt.

Dazu sagte er unter anderem: «Eine attraktive Region kann den

Bewohnern keine Lebenszufriedenheit garantieren. Aber ohne

mehrheitlich zufriedene Bewohner ist eine Region niemals attraktiv.»



Auf Technologiekompetenz statt Branchen fokussieren



Balz Hösly, Verwaltungsratspräsident der Greater Zurich Area AG

(GZA), erwähnte mehrere standortstrategische Hebel, um die Schweiz

und den Wirtschaftsraum Zürich im hart umkämpften internationalen

Wettbewerb erfolgreich zu positionieren und zu vermarkten. «Wir

richten unsere Marktbearbeitungs- und Kommunikationsstrategie gezielt

auf die im Wirtschaftsraum vorhandenen technologischen Kompetenzen

aus und kaum mehr auf die klassische Branchensicht. Damit sprechen

wir diejenigen Unternehmen an, die der Region den grössten Mehrwert

bringen in Form von Innovationskraft, qualifizierten Arbeitsplätzen,

einer verbesserten Krisenresistenz und letztlich auch

Steuereinnahmen», so Hösly.



Von innovativen Unternehmen profitierten vor allem auch

technologieaffine Arbeitnehmende und Fachkräfte, deren Kompetenzen

immer mehr branchenübergreifend gesucht werden, führte Hösly aus. Die

Verfügbarkeit von Talenten und der Zugang zu technologierelevanten

Ökosystemen und Netzwerken hätten die Steuern als wichtigsten Faktor

der Standortattraktivität abgelöst. «Ein attraktives und vor allem

verlässliches Steuersystem ist aber nach wie vor eine Voraussetzung,

um überhaupt auf die Liste möglicher Standorte für ein international

tätiges Unternehmen zu kommen», ergänzte Hösly mit Blick auf die

immer noch laufende Steuerreform.



Die Greater Zurich Area AG



Die Non-Profit-Organisation Greater Zurich Area AG ist die

operative Standortmarketingorganisation des Wirtschaftsraums Greater

Zurich Area. Sie akquiriert internationale Unternehmen im Ausland und

unterstützt und betreut diese gemeinsam mit ihren kantonalen und

städtischen Partnern von der Standortevaluation bis zur

Unternehmensgründung. Trägerin ist die 1998 in

Public-Private-Partnership gegründete Stiftung Greater Zurich Area

Standortmarketing. Mitglieder sind die Kantone Glarus, Graubünden,

Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Uri, Zug und Zürich, die Region

Winterthur und die Stadt Zürich, sowie mehrere renommierte

Unternehmen der Privatwirtschaft.



www.greaterzuricharea.com



