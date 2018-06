Zürich (ots) - Die Raiffeisen-Gruppe arbeitet an einem neuen

Vergütungsreglement für die obersten Bankvertreter. Das berichtet die

«Handelszeitung» mit Verweis auf beteiligte Banker. Es wird erwartet,

dass Interimspräsident Pascal Gantenbein das Vorhaben an der

Delegiertenversammlung vom kommenden Samstag ankündigt. Die Tatsache,

dass sich der Verwaltungsrat im vergangenen Jahr eine 40-prozentige

Lohnerhöhung gegönnt hatte, sorgte zuletzt für Verärgerung an der

Raiffeisen-Basis.



Eine von Vertretern der Raiffeisen-Regionalverbände geführte

Arbeitsgruppe erarbeite ein neues Reglement, sagt der Vertreter eines

Regionalverbands. Dieses dürfte vorsehen, dass künftig auch an der

Raiffeisen-DV über die Vergütungspolitik abgestimmt werde - so wie

bei kotierten Aktiengesellschaften. Das Reglement könnte bereits an

der ausserordentlichen DV im November den Delegierten vorgelegt

werden. An dieser soll definitiv ein Nachfolger für den früheren

Raiffeisenpräsidenten Johannes Rüegg-Stürm gewählt werden.



Noch unklar ist, ob am Samstag auch über die Décharge für die

Bankorgane abgestimmt wird. Solange der Bericht der

Finanzmarkt-Aufsicht über die kritisierten Geschäfte der letzten

Jahre nicht vorliege, ergebe das wenig Sinn, sagt ein

Raiffeisen-Insider. Faktisch wird bereits am Freitag über dieses

Traktandum entschieden. Dann nämlich treffen sich die Vertreter der

Regionalverbände zu einer Vor-Sitzung, an der das Verhalten an der DV

koordiniert wird. Kommen sie zum Schluss, dass eine Décharge derzeit

nicht sinnvoll ist, werden sie beantragen, dass am Samstag über eine

Verschiebung abgestimmt wird.



