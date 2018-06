Hamburg (ots) -



Der Massivhausbauer Breyer & Seck GmbH unterstützt den Hamburger SV auch bei der neuen Herausforderung 2. Bundesliga und verlängert den bestehenden Vertrag um ein weiteres Jahr.



Die seit der Saison 2013/14 bestehende Partnerschaft des HSV mit dem Massivhausbauer Breyer & Seck GmbH wird um ein weiteres Jahr bis 2019 verlängert. Der Spezialist für individuelle und massiv gebaute Häuser im Großraum Hamburg und Umgebung erhält in der kommenden Spielzeit 2018/19 dieselben Rechte wie zuvor. Diese umfassen unter anderem eine Stadionpräsenz durch ein Inflatable. Das aufblasbare Haus steht passenderweise an Heimspieltagen im Volksparkstadion, dem "Wohnzimmer" des HSV.



"Wir freuen uns, dass Breyer & Seck sich ebenfalls dazu entschlossen hat, die Herausforderung zweite Bundesliga mit uns anzunehmen und wir dadurch weiterhin einen starken, regionalen Partner an unserer Seite haben", sagt Frank Wettstein, Vorstand Finanzen der HSV Fußball AG.



Die Geschäftsführer von Breyer & Seck, Andreas Breyer und Tim Seck, sind zudem Mitglieder im "1887-Club", dem exklusiven HSV-B2B-Kundenclub, und damit fester Bestandteil des HSV-Netzwerkes.



Johannes Haupt, Senior Director beim HSV-Team von Lagardère Sports: "Mit Breyer & Seck hat ein weiterer langjähriger Sponsor seine Partnerschaft mit dem Verein verlängert - ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und das Commitment innerhalb der HSV-Familie. Der Hausbaupartner des HSV kann so auch zukünftig den Verein als Kommunikationsplattform nutzen und durch die regionalen Aktivierungsmaßnahmen im Großraum Hamburg auf sich aufmerksam machen."



Über Breyer & Seck:



Die Breyer & Seck Bau GmbH ist der Spezialist für individuelle und massiv gebaute Häuser im Großraum Hamburg und Umgebung. Jedes der von Breyer & Seck errichteten Massivhäuser ist ein Unikat, das präzise nach persönlichen Kundenwünschen und Bedürfnissen von erfahrenen Architekten geplant wird. Dem vorausgehend genießen Kunden besonders kompetente Beratung und eine umfassende Betreuung, die sich über den gesamten Bauablauf erstreckt. Die hohe Qualität der Leistungen und das Verhältnis zu den Kunden werden von diesen besonders geschätzt. Denn Hausbau ist und bleibt Vertrauenssache! Die Anforderungen an den aktuellen Stand der Technik werden stetig auf höchstem Niveau angepasst, die Breyer & Seck Bau - Häuser erreichen derzeit einen Standard als KfW Effizienzhaus 55 (EnEV 2016). Weitere Informationen: http://www.breyerundseckbau.de/ueber_uns.php



