Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Mittwoch, 13. Juni 2018 (Woche 24)/13.06.2018



14.45 Eisenbahn-Romantik



Hinter der Lok Folge 86



Der erste Blick auf eine Eisenbahn gilt meist der Lokomotive. Sie ist nun einmal vor die Waggons gespannt und fesselt uns beim Einfahren in einen Bahnhof.



Dabei ist die Welt hinter der Lok nicht weniger aufregend. Waggons bieten ein viel bunteres Bild als die schwarzen Dampfrösser der Reichsbahnzeit oder die Triebfahrzeuge der Bundesbahn im Lack nach DIN.



Interessant ist alles, was hinter der Lok rollt, vor allem auch deshalb, weil seit Beginn der Bahn spezielle Waggons für gezielte Anwendungen gebaut werden.



Wir zeigen einen weiteren Teil aus der Serie "Komm', spiel' mit mir".



Freitag, 15. Juni 2018 (Woche 24)/13.06.2018



Sendung mit Videotext-Untertitel!



00.15 Carolin Kebekus: PussyTerror TV



Erstsendung: 31.05.2018 in Das Erste



03.00 Irre! Das Problem sind die Normalen Erstsendung: 22.03.2014 in WDR



Dienstag, 19. Juni 2018 (Woche 25)/13.06.2018



14.15 Eisenbahn-Romantik



Aus der Welt der Eisenbahn Folge 78



Beiträge:



- Nahverkehrsmodell Karlsruhe



- Amstetten-Oppingen, seit 1990 Museumsbahnbetrieb



- Lauda-Taubertal, eine Dampflokhochburg im Dornröschen-Schlaf



- Kriegslokomotive Baureihe 52 0000



- Via Raetica



Donnerstag, 21. Juni 2018 (Woche 25)/13.06.2018



Sendung mit Videotext-Untertitel!



13.30 Paarduell



Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg? Erstsendung: 14.06.2017 in Das Erste



Moderation: Jörg Pilawa



Folge 60



Samstag, 23. Juni 2018 (Woche 26)/13.06.2018



8.45 h: Geänderte Folge beachten! VPS bleibt 08.44



08.45 (VPS 08.44) In aller Freundschaft Reise ins Ungewisse Fernsehserie Deutschland 2007 Erstsendung: 06.03.2007 in Das Erste Autor: Klaus Arriens und Thomas Wilke



Rollen und Darsteller:



Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk Erika Gembel____Manon Straché Richard Gembel____Paul Faßnacht Marko Bergmann____Fabian Oscar Wien Notarzt Schäfer____Lutz Schäfer Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Oberschwester Ingrid Rischke__Jutta Kammann Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Barbara Grigoleit____Uta Schorn Schwester Yvonne____Maren Gilzer Schwester Arzu____Arzu Bazman Sebastian Maier____Steve Wrzesniowski und andere Musik: Paul Vincent Gunia und Oliver Gunia Kamera: Jurek Jaruga und Michael Ferdinand Folge 341



Freitag, 29. Juni 2018 (Woche 26)/13.06.2018



13.30 h: Korrigiertes Erstsendedatum beachten!



13.30 Paarduell



Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg? Erstsendung: 23.06.2017 in Das Erste



Moderation: Jörg Pilawa



Folge 66



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Gesichter des Bösen - kann jeder zum Täter werden?



Stundenlang gequält, dann grausam ermordet und die Leiche im Keller einbetoniert - wenn die Handschellen beim eigenen Nachbarn klicken, der sonst immer so freundlich im Treppenhaus gegrüßt hat, löst das ein Gefühl der Beklemmung aus. Geradewegs wird einem vor Augen geführt, wie sehr man sich doch in Menschen täuschen kann. Und wie schnell man selbst Opfer perverser, furchtbarer Taten werden kann. Das Düstere hat viele Gesichter. Unvorstellbare Verbrechen wie der Kannibalenmord von Rotenburg oder die über Monate von einem Ehepaar gefolterten Opfer aus Höxter lassen perfideste psychische Abgründe zu Tage treten. Sie geben immer wieder neue Rätsel auf, was Menschen wohl dazu bringt, ihre grauenvollen Fantasievorstellungen in die Tat umzusetzen.



Etwa 500.000 Psychopathen leben in Deutschland, so die Erkenntnis von Neurowissenschaftlern. Aber bei weitem nicht jeder mit einer Persönlichkeitsstörung wird zum Mörder oder Vergewaltiger. Psychologen suchen nach Erklärungen, warum das Böse bei manchen mehr Macht zu haben scheint als das Gute. Aber auch für Kriminalpsychiater ist nicht jedes perfide, sadistische und krankhafte Verhalten schlüssig und einfach erklärbar mit schwierigen Kindheitserlebnissen oder einer Reaktion auf soziale Ausgrenzung. Welche Umstände müssen zusammenkommen, damit der eigentlich friedliebende Kollege zum brutalen Mörder wird? Ist das Böse in uns eine naturgegebene Eigenschaft, die in jedem schlummert? Und sind krankhafte, trieborientierte Täter jemals resozialisierbar? "Gesichter des Bösen - kann jeder zum Täter werden?" im "Nachtcafé".



Samstag, 30. Juni 2018 (Woche 27)/13.06.2018



8.45 h: Geänderte Folge beachten!



08.45 In aller Freundschaft



Wiedererweckte Gefühle Fernsehserie Deutschland 2007 Erstsendung: 20.11.2007 in Das Erste Autor: Andreas Püschel



Rollen und Darsteller:



Kristin Schreiber____Henriette Confurius Regine Schreiber____Anna Stieblich Jakob Heilmann____Karsten Kühn Jonas Heilmann____Anthony Petrifke Bastian Marquardt____Johann Lukas Sickert Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Oberschwester Ingrid Rischke__Jutta Kammann Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Barbara Grigoleit____Uta Schorn Schwester Yvonne____Maren Gilzer Schwester Arzu____Arzu Bazman Sebastian Maier____Steve Wrzesniowski und andere Musik: Paul Vincent Gunia und Oliver Gunia Kamera: Wolfram Beyer und Michael Ferdinand Folge 372



Samstag, 07. Juli 2018 (Woche 28)/13.06.2018



8.45 h: Geänderte Folge beachten!



08.45 In aller Freundschaft



Wunder Fernsehserie Deutschland 2010 Erstsendung: 02.02.2010 in Das Erste Autor: Thomas Frydetzki



Rollen und Darsteller:



Dr. Isabel Dahl____Denise Zich Maria Paly____Dominique Chiout Paul Berger____Jens Nünemann Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Professor Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Oberschwester Ingrid Rischke____Jutta Kammann Barbara Grigoleit____Uta Schorn Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Schwester Arzu____Arzu Bazman Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Schwester Yvonne____Maren Gilzer Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent und Oliver Gunia Kamera: Wolfram Beyer und Michael Ferdinand Folge 463



Dienstag, 10. Juli 2018 (Woche 28)/13.06.2018



Für BW und RP: es wurden Sendungen getauscht.



03.55 ALFONS und Gäste (WH von FR) Zu Gast: Michael Altinger und Carmela de Feo



04.40 (VPS 05.25) BW+RP: So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung: 12.09.2017 in SWR/SR



Für SR: 4.40 h: zusätzlicher Beitrag



04.40 SR: SR Memories - Chansons



Erstsendung: 04.04.2018 in SR



04.50 SR: Wir im Saarland - Service extra (WH)



Für BW und RP: es wurden Sendungen getauscht.



05.10 (VPS 04.40) BW+RP: Asül für Alle (WH) Erstsendung: 22.03.2018 in BR



Freitag, 20. Juli 2018 (Woche 29)/13.06.2018



Sendung mit Videotext-Untertitel!



00.00 Annemie Hülchrath & Til Schweiger



Erstsendung: 02.01.2017 in WDR



00.30 Annemie Hülchrath & Ute Lemper



Erstsendung: 03.01.2017 in WDR



Samstag, 21. Juli 2018 (Woche 30)/13.06.2018



8.45 h: Geänderte Folge beachten!



08.45 In aller Freundschaft



Mit einem Paukenschlag Fernsehserie Deutschland 2014 Erstsendung: 09.12.2014 in Das Erste Autor: Martina Müller



Rollen und Darsteller:



Patrizia Schott____Anja Boche Arno Leisch____Andreas Nickl Alexander Weber____Heio von Stetten Wolfgang Berger____Horst Günter Marx Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Oberschwester Ingrid Rischke__Jutta Kammann Barbara Grigoleit____Uta Schorn Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Niklas Ahrend____Roy Peter Link Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Schwester Arzu____Arzu Bazman Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Schwester Julia____Sarah Tkotsch Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent Gunia und Oliver Gunia Kamera: Bernhard Wagner und Michael Ferdinand Buch: Martina Müller Regie: Mathias Luther Folge 668



15.35 Eisenbahn-Romantik



Bolivien



Eine Reise durch Bolivien ist atemberaubend - im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Da sind zum einen die atemberaubenden Bilder aus Landschaften, wie man sie sich schöner kaum vorstellen kann. Und im buchstäblichen Sinne ist das Land dort atemberaubend, wo ein großer Teil Boliviens liegt. Das ist dort, wo Europas Berge aufhören: in mehr als 4.000 Metern Höhe. Dieses Land im Herzen Südamerikas für sich zu entdecken, dazu braucht es ein wenig Zeit - und die Eisenbahn als ein Fortbewegungsmittel, mit dem man ganz sicher in die schönsten Landesteile des Andenstaates kommt. Die Dokumentation zeigt die Reise von Quijarro an der Grenze zu Brasilien durch Regenwald und Savanne in das Versorgungszentrum Boliviens, nach Santa Cruz. Das Kamerateam macht sich auf die Suche nach den Spuren der katholischen Mission in San José und den alten immer noch lebendigen Traditionen der Inkas im Weltkulturerbe Samaipatha und auf der Isla del Sol am Titicacasee. Es beschließt die Entdeckungsreise durch ein phantastisches Land mit der Eisenbahnfahrt von Oruro nach Villazon, feiert Todos Santos, Allerheilgen, in Pulacayo, der zweitgrößten Silbermine weltweit, oberhalb von Uyuni, und lässt schließlich den Geist der US-Eisenbahnräuber Butch Cassidy und Sundance Kid wiederaufleben auf einer der schönsten Eisenbahnstrecken Südamerikas, zwischen Tupiza und Villazon.



Freitag, 27. Juli 2018 (Woche 30)/13.06.2018



Nachgeliefertes Thema und Erstsende-Datum beachten!



23.30 Nachtcafé Classics



Wie das Leben so spielt



02.55 Nachtcafé Classics (WH) Wie das Leben so spielt



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2