Bei Amazon fragt man sich manchmal, wie der Service, den das Unternehmen einem bietet, eigentlich noch profitabel sein kann. Beispielsweise soll nun das PrimeNow-Angebot auf vier weitere Städte ausgeweitet werden. Um die taggleiche Lieferung zu gewährleisten, müsste das Unternehmen in der logischen Konsequenz im Prinzip ein Lager in all den Städten haben, in denen der Service angeboten wird. Das müsste Unmengen an Geld kosten und kann eigentlich zunächst nicht profitabel sein.

Die Einstellung ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...