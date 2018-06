Zürich (ots) - Das Bundesstrafgericht hat den ehemaligen

Spitzenbeamten Daniel Roth von den Vorwürfen des Amtsmissbrauches und

der Veruntreuung im Amt freigesprochen. Zugleich hat der Bund den

früheren Chefjuristen des Finanzdepartments und Spitzenbeamten der

Finanzmarktaufsicht Finma mit rund 75'000 Franken zu entschädigen,

wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. In dieser

Summe enthalten sind die Verfahrens- und Verteidigungskosten sowie

Entschädigungen für wirtschaftliche Einbussen und eine

Genugtuungssumme.



Roth hatte auch eine Entschädigung über 300'000 Franken für ein

aufgrund des Strafverfahrens entgangenes Vorstands-Mandat bei der

Einlagensicherung Esisuisse gefordert. Dieses Begehren hat das

Bundesstrafgericht abgewiesen. Roth wird das Urteil dennoch nicht

weiterziehen. «Das Ganze soll nun endlich ein Ende haben», sagt der

heutige Stadtschreiber von Aarau. Auch die Bundesanwaltschaft als

Klägerin wird nicht weiterziehen. Sie hatte stets das Verfahren gegen

Daniel Roth einstellen wollen und beantragte schliesslich vor

Bundesstrafgericht einen Freispruch.



Bereits im letzten November hatte Roth seine

Entschädigungsforderung von 1,8 Millionen Franken für die wegen des

Strafverfahrens entgangene Position als Oberzolldirektor des Bundes

zurückgezogen. Der ehemalige Spitzenbeamte des Bundes hatte

gefordert, mehrere Zeugen, darunter seine frühere Vorgesetze -

Altbundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf - schriftlich zu befragen.

Doch die Einzelrichterin in Bellinzona verfügte eine öffentliche

Hauptverhandlung samt mündlicher Einvernahme, worauf Roth von einer

Zeugenbefragung absah und damit auf die daraus allenfalls

resultierenden Ansprüche verzichtete. «Ich wollte nicht noch mehr

Staub aufwirbeln», sagt der Aargauer Jurist.



Originaltext: Handelszeitung

