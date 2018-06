Zürich - Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung hat sich der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch weitgehend lethargisch verhalten. So pendelte der SMI am Vormittag in einer engen Spanne um den Schlusskurs des Vortags. Nachdem auch die US-Börsen verhalten in den dortigen Handelstag gestartet waren, glitt der Leitindex am Nachmittag etwas ins Minus, erholte sich bis zum Handelsschluss aber grösstenteils wieder.

Vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank wagten sich die Anleger somit nicht aus der Deckung. Für diese gilt: Alles andere als eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten würde die Märkte erschüttern. Am Berichtstag steigerten dabei stärker als gedacht gestiegene US-Erzeugerpreise die Erwartungshaltung zusätzlich. Offen bleibt nun die Frage, ob sich die Investoren dieses Jahr noch auf eine oder zwei weitere Erhöhungen gefasst machen müssen. Den Amerikanern folgen am Donnerstag die EZB und am Freitag die Bank of Japan mit ihren Zinsentscheiden.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,07 Prozent tiefer bei 8'634,97 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,08 Prozent auf 1'447,42 Zähler. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 0,04 Prozent auf 10'400,88. Bei den Blue Chips standen 12 Gewinner 17 Verlierern gegenüber. Ein Titel (Julius Bär) schloss unverändert.

Schlusslicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...