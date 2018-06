Innenminister Horst Seehofer will in Sachen Zuwanderung gemeinsam mit Italien und Österreich zusammenzuarbeiten. Angela Merkel gerät in der Asyl-Debatte zunehmend unter Druck.

Nach dem Zerwürfnis zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer in der Asylpolitik soll bei einem Krisentreffen noch am Mittwochabend nach einer Lösung gesucht werden. Teilnehmen würden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU), hieß es in Unionskreisen. Merkel war am Dienstag in der Unions-Fraktionssitzung wegen des Streits erheblich unter Druck geraten. Etliche Redner sagten, sie solle auf die CSU und deren Forderung nach Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze zugehen.

Die CSU will in anderen Staaten bereits registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze abweisen. Dies könnte nach Meinung der CDU-Spitze zu einem Domino-Effekt in der EU führen. Die Zurückweisung will Seehofer auf jeden Fall in seinem "Masterplan Migration" vorschlagen.

Überschattet von dem Streit wurde auch der Integrationsgipfel im Kanzleramt, dem Seehofer fernblieb. Er hatte dies mit einem Artikel der Autorin Ferda Ataman begründet, durch den er sich verunglimpft sieht. Ataman bestritt als Teilnehmerin mit Merkel und der Integrationsbeauftragten Annette Widmann-Mauz die anschließende Pressekonferenz. Seehofer traf sich stattdessen mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Seehofer sagte, er habe in einem Telefonat mit dem neuen italienischen Innenminister Matteo Salvini dessen Angebot angenommen, gemeinsam mit Österreich in Fragen von ...

