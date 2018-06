Tesla will offenbar auf die letzten Rückschläge reagieren ? mit deutlichen Stellenstreichungen. Dies teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mit. Demnach kündigte Konzernchef Elon Musk auf Twitter an, dass man die Mitarbeiter am Dienstag über den Wegfall von beinahe jedem zehnten Arbeitsplatz informiert habe.

Die vom Kahlschlag betroffenen Beschäftigten sollen in den kommenden Tagen unterrichtet werden, so Musk, der mit dem Vorgang laut eigenen Angaben Kosten senken und das ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...