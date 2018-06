Die Türkische Lira hat es schwer, sich in Zeiten politischer Unsicherheiten gegenüber dem Euro zu behaupten. Aktuell notiert der EUR/TRY Kurs bei 5,485. Damit hat er seit Wochenbeginn schon um 4,38 % an Wert zugelegt. Von seinem Allzeit-Höchstwert am 23. Mai dieses Jahres ist der Wechselkurs Euro Türkische Lira derzeit nur noch rund 1,75 % entfernt.

Experten machen für den Absturz der türkischen Lira gleich mehrere Faktoren verantwortlich. Zum einen sind die Anleger infolge von Präsident ... (Johannes Daut)

Den vollständigen Artikel lesen ...