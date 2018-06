BERLIN (Dow Jones)--Im Streit mit Innenminister Horst Seehofer über die Flüchtlingspolitik beharrt Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine europäische Lösung. Es dürfe nicht um unilaterale Maßnahmen gehen, sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwochabend beim Besuch des belgischen Premierministers Charles Michel in Berlin. Es könne nur ein "abgesprochenes, in sich geschlossenes Handeln" geben, sagte die Kanzlerin. "Anders können wir in dieser Frage nicht vorankommen."

Merkel wies Seehofer damit erneut in die Schranken. Der CSU-Politiker setzt in seinem "Masterplan Migration" auf eine Abweisung von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen.

Merkel und Michel trafen sich zwei Wochen vor dem EU-Gipfel in Brüssel, bei dem die Flüchtlingspolitik eine entscheidende Rolle spielen wird. Merkel erhob die Migrationsfrage im Beisein Michels gar zum "Lackmustest für die Zukunft und den Zusammenhalt Europas".

Das Thema Migration müsse immer in dem Geist diskutiert werden, "dass wir die Probleme lösen", sagte Merkel. Dies müsse aber "immer in einem europäischen Kontext" geschehen. Als Maßnahmen nannte Merkel die Verstärkung des Außengrenzschutzes, aber auch die Reduzierung der illegalen Migration.

Michel erklärte, beim Europäischen Rat müsse im Rahmen der Finanzplanung konkret darüber diskutiert werden, wie viel Geld man auf den Grenzschutz verwende und welche Mittel für Aufgaben wie Investitionen und Strukturwandel eingeplant werden sollten.

June 13, 2018 12:42 ET (16:42 GMT)

