Die Zukunft der Steinhoff-Tochter Kika/Leiner ist weiterhin ungewiss. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters kündigte der Betriebsratschef der österreichischen Möbelkette, die aufgrund des Bilanzskandals des Mutterkonzerns erst kürzlich den Verlust eines wichtigen Kreditversicherers verkraften musste, nun allerdings eine Entscheidung in den kommenden Tagen an. ?Ich gehe davon aus, dass wir morgen oder übermorgen mehr wissen?, sagte Karl Vogl am Mittwoch zur Agentur.

Vor rund zwei Wochen ... (Marco Schnepf)

