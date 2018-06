Der Industriekonzern will mit Tata nachverhandeln. An dem Zeitplan für das geplante Joint Venture will Thyssen-Krupp dennoch festhalten.

Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger will nach rund zweijährigen Bemühungen um ein Stahlbündnis mit dem Konkurrenten Tata Steel in Kürze in den eigenen Reihen darüber abstimmen lassen. "Wir halten am kommunizierten Zeitplan fest und haben die Absicht, noch im Juni zu einer abschließenden Entscheidung zum Joint Venture zu gelangen", sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch nach der Aufsichtsratssitzung des Unternehmens.

Damit muss gegen Ende des Monats das Kontrollgremium des Traditionskonzerns über die Pläne entscheiden, die die Arbeitnehmervertreter lange Zeit skeptisch begleitet hatten. Eine Vereinbarung mit Tata könnte kurz nach der Entscheidung geschlossen werden. Davor müssen sich die Konzerne aber noch über die Bewertung ihrer Unternehmen einigen.

Nach den Angaben von mehreren mit den Gesprächen vertrauten Personen wird darum noch gerungen. Das Bündnis war eigentlich als Partnerschaft unter Gleichen geplant, doch die Geschäfte der beiden Stahlschmieden ...

