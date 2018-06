Das ist der Diesel-Hammer! Nach Angaben von Volkswagen (WKN: 766403) hat der Konzern das von der Staatsanwaltschaft Braunschweig verhängte Bußgeld über eine Milliarde Euro akzeptiert.

"Volkswagen akzeptiert das Bußgeld und bekennt sich damit zu seiner Verantwortung", so der Auto-Gigant am Mittwochabend 7 Minuten nach Xetra-Schluss in seiner Stellungnahme. Die VW-Aktie konnte sich nachbörslich zunächst nicht entscheiden. Aus informierten Kreisen hört man aber bereits, dass die VW-Bosse mit der Entscheidung zufrieden seien.

Vorwurf der "Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile"

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Volkswagen vor, seine Aufsichtspflichten verletzt zu haben. In Folge dessen hätte der Konzern zwischen 2007 und 2015 ...

