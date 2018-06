Unter Investoren galt es vorab schon als sicher: Die amerikanische Notenbank hebt ihren Leitzinses auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent an. Das ist das höchste Niveau seit Ausbruch der Finanzkrise.

Die US-Notenbank strafft die Zügel immer weiter. Der Leitzins stieg am Mittwoch auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent - höher lag er zuletzt vor dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise im Herbst 2008.

Die Notenbank hatte bereits im März den ersten Schritt nach oben in diesem Jahr gewagt. In ihrem Ausblick signalisierten die Währungshüter nun, 2018 noch zwei Mal nachlegen zu wollen. Sie reagieren damit auf den anhaltenden Wirtschaftsaufschwung in den USA, der durch die radikale Steuerreform von Präsident Donald Trump zusätzlich befeuert werden könnte.

Bereits vor der Sitzung der US-Notenbank hatten sich Anleger verhalten optimistisch ...

