Die US-Notenbank Fed strafft erneut die Zügel. Sie hob den Leitzins am Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr an - auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent. Zuletzt hatte es vor zehn Jahren und damit noch vor dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise eine Zwei vor dem Komma gegeben. An den Finanzmärkten war die Anhebung nach entsprechenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...