Die kurze Einschätzung der Lage Im DAX bleiben die Bullen in ihrer Lauerstellung und schwanken zwischen sofortigen Aufbruch in die Sommerrallye und einem nochmaligen Schwungholen auf der Unterseite. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Die lila bzw. orangene B bildet jeweils ein Flat roter A=11867 bzw. grüner A=12741, roter bzw. grüner B=13600 (Zigzag) ...

