Beijing (ots/PRNewswire) - Auf der Ausstellung China International

Roofing & Waterproofing Expo 2018 hat Oriental Yuhong, der größte

Anbieter für wasserfeste Abdichtungssysteme in Asien, eine Serie mit

intelligenten Baumaschinen für Heißklebe-Abdichtungsbahnen unter den

Bezeichnungen HotterMan Zandra und HotterMan Spanker vorgestellt, die

die Effizienz beim Bau von Abdichtungen entscheidend verbessern.



Mit den drei Kerntechnologien automatisches Pflastersystem,

intelligentes Steuerungssystem und effizientes gebrauchsfertiges

Erwärmungssystem kann HotterMan eine Reihe von Prozessen durchführen

wie Gehen, Korrektur des Bahnverlaufs, Erwärmung der Abdichtungsbahn

und des Untergrunds, Verdichtung und Pflastern. Bei

Zwei-Personen-Betrieb und unter gleichen Bedingungen kann die

Konstruktionsgeschwindigkeit von HotterMan 5 m/Min. erreichen, was

mehr als sechsmal so hoch ist wie die Geschwindigkeit von Menschen.

Durch die intelligente Steuerung wird die Abdichtungsbahn nicht

übermäßig oder ungenügend erhitzt. Dann wird sie verdichtet und die

elastische Pressplatte kann für jede Basisschicht benutzt werden,

womit sich ein hundertprozentiger, vollständiger Adhäsionseffekt

erzielen lässt.



HotterMan, die intelligente Heißklebe-Baumaschine für

Abdichtungsbahnen, zeichnet sich auch durch die Eigenschaften

energiesparend, umweltschonend, wirtschaftlich und langlebig aus. Das

macht intelligentes Bauen möglich und man erreicht eine zuverlässige

und stabile Qualität. Die Ausrüstung wurde für den im Bau

befindlichen Beijing Daxing International Airport, für gewerbliche

Immobilienprojekte und weitere Bauarbeiten eingesetzt. Die Maschinen

wurden von den Anwendern für ihre schnellen und guten

Baueigenschaften hoch gelobt.



