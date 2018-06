FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien haben am Mittwoch zumindest kursmäßig Gerry Weber und Grenke im Fokus gestanden. Gerry Weber wurden nach einer Gewinnwarnung bei Lang & Schwarz 5,5 Prozent tiefer gestellt und Grenke nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung 2,5 Prozent.

VW zeigten sich nach einem Bußgeldbescheid in Deutschland über 1 Milliarde Euro lediglich 0,6 Prozent leichter. Laut Auto-Analyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI ist das Urteil letztlich für VW positiv zu werten. Denn mit der Akzeptanz der Strafe beende VW die strafrechtlichen Ermittlungen in Sachen Dieselmanipulationen. 1 Milliarde Euro zahlen zu müssen, sei nun zwar "extrem schmerzhaft", im breiteren Kontext aber nicht "materiell". Viele Investoren und Skeptiker hätten in ihren Modellen höhere Strafen für VW einkalkuliert. Zudem hätten viele Anleger gezögert, in VW zu investieren, wegen der potenziell nicht quantifizierbaren rechtlichen Risiken. Dass das strafrechtliche Risiko nun beseitigt sei, sei insofern eine gute Nachricht.

Aktien aus dem Finanzsektor hätten mit dem etwas strafferen Zinskurs der US-Notenbank tendenzell etwas zugelegt, so der Händler von Lang & Schwarz weiter.

Steinhoff reagierten kursmäßig nicht darauf, dass Moody's seine ohnehin bereits im Ramschbereich liegenden Ratings wegen Intransparenz zurückgezogen hat.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.864,02 12.890,58 -0,21%% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

