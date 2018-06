Die Netflix-Aktie befindet sich seit Oktober 2016 in einem stabilen Aufwärtstrend. Dieser hat sich im Januar 2018 noch einmal deutlich beschleunigt. Der Kurs der Aktie stieg bis zum 12. März auf das Niveau von 333,98 US-Dollar an und ging hier in eine knapp dreiwöchige Korrektur über.

Sie ließ die Aktie kurzzeitig unter die 50-Tagelinie zurückfallen und führte den Kurs Anfang April bis auf 271,24 US-Dollar zurück, ehe wieder Kaufinteresse aufkam und ein neuer Aufwärtsschub begann.

Dieser ... (Dr. Bernd Heim)

