NEW YORK (Dow Jones)--Der Kabelnetzbetreiber Comcast ist um das Bieterrennen für jene Vermögenswerte von 21st Century Fox eingestiegen, die das Medienunternehmen bislang Walt Disney zum Verkauf angeboten hat. Das Comcast-Gebot bewertet Fox insgesamt mit 65 Milliarden Dollar und liegt 19 Prozent höher als das Disney-Angebot von 52,4 Milliarden. Comcast bietet 35 Dollar je Aktie von 21st Century Fox.

"Im Lichte der gestrigen Entscheidung im Fall AT&T/Time Warner, der begrenzten Zeit bis zur ihrem Aktionärstreffen und wegen unseres weiter starken Interesses, freuen wir uns, ein neues komplett in bar gehaltenes Gebot vorzulegen, das sämtliche vom Board geäußerten Bedenken auf unseren ersten Vorschlag berücksichtigt", schrieb Comcast-Chef Brian Roberts an die Führung des Fox-Konzerns. Stellungnahmen von Fox und Disney waren zunächst nicht zu erhalten.

Hintergrund des Vorstoßes von Comcast ist, dass der Telekomkonzern AT&T den Medienkonzern Time Warner gegen den Willen der US-Regierung ohne Auflagen übernehmen darf, wie ein Kartellgericht entschieden hat. Die Regierung fürchtete Einschränkungen des Wettbewerbs und Trump kritisierte die geplante Transaktion bereits während seines Wahlkampfs. Das Urteil könnte laut Experten in der Branche weitere Übernahmen begünstigen. Am Mittwoch hatten Aktien aus dem Medien- und dem Telekommunikationssektor an der wall Street klar im Mittelpunkt gestanden. Dabei wiesen Medientitel meist Gewinne auf, während viele Telekummunikationsaktien Abgaben verzeichneten, allen voran AT&T. Comcast hatten etwas leichter gschlossen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2018 16:57 ET (20:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.