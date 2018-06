Gegen die Einigung im jahrzehntelangen Namensstreit gibt es heftigen Widerstand. Selbst Mazedoniens Präsident schießt quer.

Mazedoniens Staatspräsident Djordje Ivanov hat dem Kompromiss im Streit um den Staatsnamen seines Landes eine klare Absage erteilt. "Ich werde diese Vereinbarung nicht unterschreiben", sagte Ivanov am Mittwoch in Skopje. Auch die Opposition in Griechenland und Mazedonien kündigte an, das von den beiden Regierungschefs Alexis Tsipras und Zoran Zaev erzielte Abkommen zu Fall bringen zu wollen.

Die beiden Länder hatten am Vortag angekündigt, ihren über 25 Jahre dauernden Zwist um den Namen der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik beilegen zu wollen. Mazedonien soll seinen Namen auf Nord-Mazedonien (slawisch: Severna Makedonija) ändern.

Bei Umsetzung der Vereinbarung wird Athen den Weg für den Beitritt Mazedoniens zur Nato und für die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen freimachen. EU, Nato und die Vereinten Nationen (UN) begrüßten die Einigung.

Der mazedonische Oppositionsführer Hristijan Mickoski wiederholte am Mittwoch seine Einschätzung, das Abkommen sei eine "Kapitulation" Skopjes. "Griechenland hat alles ...

