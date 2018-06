Das Joint-Venture der beiden Autobauer soll bis zum Sommer eingestellt werden. Die alternative Antriebstechnologie führt weiterhin ein Nischendasein.

Gemeinsam wollten Daimler und Ford die Entwicklung von Brennstoffzellen vorantreiben. Doch der alternative Antrieb führt auf dem Automarkt weiterhin ein Nischendasein. Nun wird die Kooperation beendet.

Bis zum Sommer werde das Gemeinschaftsunternehmen Automotive Fuel Cell Cooperation mit Sitz in British Columbia in Kanada, heruntergefahren, teilte der US-Autobauer am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...