Am Montag, dem 11. Juni, überreichte die Niederländische Botschafterin in Mexiko, Margriet Leemhuis, der mexikanischen Supermarktkette Superama den ersten Karton niederländische Conference-Birnen. Der erste Exporteur der niederländischen Birnen nach Mexiko ist FruitMasters. Bildquelle: Shutterstock.com In den kommenden Wochen wird die niederländische Conference-Birne...

