Die am sehnlichsten erwartete Ernte seit Gedenken begann in den ersten Tagen im Juni an verschiedenen Standorten des Nordwestens der USA. Wie erwartet, waren diese Frühregionen von den Kälteeinbrüchen im Herbst und den Frühlingsfrösten am schwersten getroffen, sodass die Mengen dieser ersten Ernten begrenzt sind. Das berichten die Northwest Cherry Growers (Kirscherzeuger...

