Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die Tarifbindung in der deutschen Wirtschaft stärken. Der CDU-Politiker schlug in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstag) vor, Unternehmen, die Tarifverträge geschlossen haben, von bürokratischen Auflagen zu entlasten. Die Tarifbindung nehmen leider seit Jahren ab, auch wegen der Digitalisierung, sagte Altmaier. "Mein Vorschlag: Anreize setzen. Wer als Arbeitgeber tarifgebunden ist, auf den ist eher Verlass, also kann er zum Beispiel auch eher von einem Teil der bürokratischen Auflagen befreit werden."/seb/DP/zb

