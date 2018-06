BERLIN (Dow Jones)--Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller fordert angesichts der ungelösten Dieselkrise und drohender Fahrverbote einen zweiten Dieselgipfel. "Ich würde mir wünschen, dass die Bundeskanzlerin, bevor sie in den Sommerurlaub fährt, einen zweiten Dieselgipfel einberuft", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, dem Handelsblatt. "Dann sollte eine Bilanz gezogen werden, wo wir jetzt mit der Umsetzung der im vergangenen Sommer beschlossenen Maßnahmen und der Reduktion der Stickstoffoxide in den Städten stehen. Und danach sollte ein verbindlicher Zeitplan festgelegt werden, was darüber hinaus getan werden muss, um Fahrverbote zu verhindern."

Dass nach Hamburg weitere Fahrverbote drohen können, sei "für viele Dieselfahrer, aber auch kleine und mittelständische Betriebe ein weiterer Schlag in den Nacken", sagte Müller weiter. Die Verbraucher könnten am wenigsten für den Dieselskandal. "Ihnen wurde ein sauberes Auto in der Werbung angepriesen, und sie haben dafür gutes Geld bezahlt." Heute litten sie immens unter dem Wertverlust und unklaren Garantieaussagen. Dabei sei die Autoindustrie "ganz klar in der Pflicht, nicht nur mit Software-Updates, sondern auch mit Hardware-Nachrüstungen die Mängel zu beseitigen".

Müller kritisierte in diesem Zusammenhang die unnachgiebige Haltung der Autobauer. "Wir sind zurzeit in einem von einigen Unternehmen in Gang gesetzten Teufelskreis, der für alle frustrierend ist und den Ruf der gesamten Autoindustrie weiter schädigt", sagte er. Denn wenn nichts geschehe, drohten weitere Fahrverbote.

Der VZBV-Chef begrüßte daher, dass inzwischen auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erkannt habe, dass gegen die Autokonzerne Strafzahlungen möglich seien. "Deshalb sollte die Regierung endlich handeln und sich nicht weiter von der Autoindustrie am Nasenring durch die Manege führen lassen", sagte er. Scheuer sollte einen "klaren Strich" ziehen: "Entweder rüsten die Autokonzerne nach oder es werden Strafzahlungen verhängt."

