Die mit Aufregung erwartete EZB-Sitzung steht am heutigen Donnerstag nun endlich an. Sollte bei dieser die Verkündung des auslaufenden Anleiheprogramms auf der Agenda stehen, könnte Draghi damit die Märkte auf die schlussendliche Durchführung vorbereiten und so Unruhe am Markt vorbeugen. Denn wie die hohe Volatilität am italienischen Anleihenmarkt zeigt, sind die Märkte für Staatsanleihen sehr ...

