Bern - Nach dem Crowdfunding ist vor dem Crowdsourcing: Nachdem die Universitätsklinik für Neurochirurgie am Inselspital Bern im Herbst 2017 mit ihrem Crowdfunding für das Projekt HORAO einen grossen Erfolg verzeichnen konnte, lanciert sie nun einen globalen Crowdsourcing-Wettbewerb. Das Ziel ist, dass Forscher- und Entwicklerteams eine Lösung finden, damit Neurochirurgen und Neurochirurginnen Hirntumore noch besser erkennen können.

Das Team rund um den Neurochirurgen Philippe Schucht, Leitender Arzt in der Universitätsklinik für Neurochirurgie am Inselspital Bern, hält Wort. Bereits als es im August 2017 das Projekt HORAO (Griechisch für «Mit dem Verstand sehen») ins Leben rief, kündigte es an, dass es für HORAO zwei Phasen vorsieht. Sollte Phase I mit dem Crowdfunding erfolgreich sein, würde es in Phase II mit den gesammelten Spendengeldern einen weltweiten Crowdsourcing-Wettbewerb lancieren.

Intelligenz der Masse soll Lösung bringen

In den letzten Monaten hat das HORAO-Team fleissig alle nötigen Vorbereitungen getroffen. Auf der Crowdsourcing-Plattform herox.com haben Forscher und Entwickler bis Ende September 2018 Zeit, die Herausforderung anzunehmen ...

