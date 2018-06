Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MARKTWIRTSCHAFT - Zum 70. Geburtstag der sozialen Marktwirtschaft hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seine Reformpläne konkretisiert und nimmt dabei Anleihen am Neoliberalismus. "Wir brauchen in Deutschland mehr Markt und weniger Staat", sagte Altmaier im Interview. Bürokratie und Regulierung müssten abgebaut werden. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

GRIECHENLAND - Griechenland bekommt auch für die Zeit nach dem dritten Rettungspaket umfassende finanzielle Hilfen: Eine Finanzspritze von mindestens 15 Milliarden Euro (Rest-Geld aus dem auslaufenden ESM-Programm) soll Athen helfen, nicht sofort wieder in Zahlungsnot zu kommen. Zudem werden die Euro-Finanzminister nächste Woche umfassende Schuldenerleichterungen für Athen beschließen, bestehend aus drei verschiedenen Maßnahmen: Alte Kredite aus dem zweiten Hilfsprogramm (EFSF) sollen um mindestens drei Jahre gestreckt werden und der griechischen Regierung damit weiter Luft verschaffen, zudem sollen die Zinsen dieser Kredite gesenkt werden, und außerdem soll Griechenland rund 5 Milliarden aus den Gewinnen erhalten, die die Europäische Zentralbank mit Griechen-Anleihen gemacht hat. (Bild-Zeitung)

EU-VERTEIDIGUNGSFONDS - EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska warnt vor einem Scheitern des neuen EU-Verteidigungsfonds, wenn die EU-Staaten nicht bald förderfähige Rüstungsprojekte vorschlagen. "Wenn wir in der EU nicht in der Lage sind, bis Anfang des kommenden Jahres gemeinsam sinnvolle Vorhaben auf die Beine zu stellen, ist die gesamte Zukunft des Fonds und die Finanzierung in Höhe von 13 Milliarden Euro in Gefahr", sagte sie. Dies werde "der wahre Test" für den Willen der Regierungen zur Zusammenarbeit in der Verteidigung sein. (Handelsblatt S. 19)

EUROZONE - Nach intensiven Verhandlungen zwischen den beiden Finanzministern Bruno Le Maire und Olaf Scholz (SPD) kommen die französische und die deutsche Regierung sich auch bei besonders strittigen Fragen einer Vertiefung der Euro-Zone näher. Das gilt auch für das "Euro-Zonen-Budget" bzw. die "fiskalische Kapazität": Die könnte die Euro-Staaten über eine gemeinsame Finanzierung von Forschung und Investitionen wirtschaftlich enger zusammenrücken lassen und solle Länder stützen, die unverschuldet in eine Krise rutschen. In deutschen und französischen Regierungskreisen heißt es, man sei sich bei einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Unternehmensteuer inzwischen weitestgehend einig. Große Fortschritte gebe es ebenso bei einer verbesserten Kapitalmarktunion. Die könnte über private Märkte im Krisenfall für Stabilisierung sorgen. (Handelsblatt S. 17)

EINLAGENSICHERUNG - EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hat Verständnis für die ablehnende Haltung der Bundesregierung gegenüber einer europäischen Einlagensicherung gezeigt. "Ich verstehe, dass es in Deutschland Widerstand gibt. Mir ist auch klar, dass es Zeit braucht", sagte Moscovici. Der kommende EU-Gipfel solle "aber klar machen, dass die Tür zu einer gemeinsamen Einlagensicherung offen ist - das ist aus meiner Sicht das Mindeste." Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am 28./29. Juni eine Einigung über die nächsten Schritte zur Reform der Währungsunion erzielen. Moscovici mahnte die Regierungen in Berlin und Paris zur Einigkeit: "Die Kommission hat ihre Vorschläge präsentiert, Frankreichs Präsident Macron seine Ideen vorgestellt - und die Antwort von Bundeskanzlerin Merkel zeigt, dass sich ein Konsens abzeichnet, um die Eurozone zu stärken." Nun müsse es in den kommenden zwei Wochen bis zum EU-Gipfel zu einer Einigung kommen. (SZ S. 6)

ASYL - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erhält aus der CDU weitere Rückendeckung für seinen Plan, künftig Migranten an den deutschen Grenzen abzuweisen, die bereits in anderen EU-Staaten registriert sind. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer: Seehofers "Masterplan ist wichtig und der muss jetzt auch schnell kommen. Außerdem müssen wir die EU-Grenzen besser sichern. Wir müssen wieder dazu kommen, dass das eigentliche Verfahren gilt: Wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, der muss dahin zurückgehen. Ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass an den Grenzen zurückgewiesen wird. Und wir müssen die Verfahren verkürzen: Wenn ein Antrag auf Asyl abgelehnt wird, muss die Ausreise sofort erfolgen." (Bild-Zeitung)

