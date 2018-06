Die EZB wird heute (Donnerstag) auf ihrer Ratssitzung in Riga möglicherweise eine wichtige Weiche in Richtung einer weniger expansiven Geldpolitik stellen. Ökonomen erwarten von Notenbankchef Mario Draghi zumindest Hinweise, dass die seit Frühjahr 2015 laufenden Anleihenkäufe noch dieses Jahr enden. Sie sind vor allem in Deutschland umstritten...

